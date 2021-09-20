Данило о положении «Ювентуса»: это больше вопрос психологии, чем физической подготовки

Защитник «Ювентуса» Данило высказался о положении команды после матча четвертого тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1).

«Я согласен с тренером, что нам нужно быть больше командой, потому что мы боремся не за выступления, а за результат. Мы должны быть умными и понимать, что стало причиной таких результатов. Мы хорошо сыграли первую половину, сохранили владение мячом, высоко прессинговали и сделали то, что мы подготовили в течение недели. Во втором тайме нам пришлось поддерживать такую интенсивность, но мы пропустили гол, которого можно было избежать. На мой взгляд, это больше вопрос психологии, чем физической подготовки. В такие моменты мы не можем прессинговать или обороняться как единое целое, мы недостаточно быстро перемещаем мяч, и это, безусловно, то, что нам нужно улучшить Мы должны сосредоточиться только на нашей собственной работе и нашем прогрессе, а не на том, что делают другие команды. Если мы сможем играть на нашем уровне, мы определенно сможем подняться по таблице», — приводит слова Данило Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.