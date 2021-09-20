Гарри Кейн впервые за шесть лет не смог забить в своих первых четырёх матчах сезона в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн впервые с сезона-2015/16 не смог забить в стартовых четырех играх чемпионата Англии, сообщается в «твиттере» OptaJoe.
Напомним, в матче пятого тура АПЛ «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Челси». Матч прошёл на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился победой «Челси» со счётом 3:0.
После пяти туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Челси», в свою очередь, занимает первое место.
В шестом туре английской Премьер-лиги «Челси» примет дома «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм Хотспур» сыграет на выезде с «Арсеналом». Первая встреча состоится 25 сентября, вторая — 26 сентября.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Контракт форварда с лондонцами рассчитан до 2024 года.
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