Почеттино объяснил замену Месси в матче с «Лионом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал замену аргентинского нападающего Лионеля Месси во время матча шестого тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1).

«Мы приняли решение заменить Месси из-за возможной травмы в будущем. Предстоят важные игры, и мы должны защищать его», — приводит слова Почеттино Marca.

Месси был заменён на 76-й минуте матча. Уходя с поля аргентинец был недоволен заменой и не пожал руку Почеттино. В этой встрече Месси не отметился результативными действиями, однако попал в крестовину ворот «Лиона» со штрафного.

«ПСЖ» набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с 8 набранными очками располагается на девятом месте.