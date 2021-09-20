Алессио Романьоли: это одна из лучших команд «Милана» с тех пор, как я здесь

Защитник «Милана» Алессио Романьоли прокомментировал победу в матче четвертого тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Альянс-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:1.
«Мы начали матч не лучшим образом, но хорошо отреагировали на пропущенный гол. Как я всегда говорил, я стараюсь изо всех сил. Тренер принимает свои решения, всё, что я могу сделать, это постараться усложнить ему выбор стартового состава. Это, безусловно, одна из лучших команд «Милана» с тех пор, как я здесь, но нам нужно сохранять концентрацию, нам предстоит еще долгий путь», — приводит слова Романьоли Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.
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