Алессио Романьоли: это одна из лучших команд «Милана» с тех пор, как я здесь

Защитник «Милана» Алессио Романьоли прокомментировал победу в матче четвертого тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Альянс-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:1.

«Мы начали матч не лучшим образом, но хорошо отреагировали на пропущенный гол. Как я всегда говорил, я стараюсь изо всех сил. Тренер принимает свои решения, всё, что я могу сделать, это постараться усложнить ему выбор стартового состава. Это, безусловно, одна из лучших команд «Милана» с тех пор, как я здесь, но нам нужно сохранять концентрацию, нам предстоит еще долгий путь», — приводит слова Романьоли Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.