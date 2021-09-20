Головин забил в Лиге 1, Месси эмоционально отреагировал на замену. Главное к утру
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Недовольство Лионеля Месси заменой в матче с «Лионом», разгромная победа «Челси» над «Тоттенхэмом» в АПЛ, первый гол Александра Головина в сезоне чемпионата Франции и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
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