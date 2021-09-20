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Головин забил в Лиге 1, Месси эмоционально отреагировал на замену. Главное к утру

Головин забил в Лиге 1, Месси эмоционально отреагировал на замену. Главное к утру
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Недовольство Лионеля Месси заменой в матче с «Лионом», разгромная победа «Челси» над «Тоттенхэмом» в АПЛ, первый гол Александра Головина в сезоне чемпионата Франции и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» разгромил «Тоттенхэм» в центральном матче 5-го тура АПЛ
  2. «Монако» сыграл вничью с «Ниццей». Головин отметился забитым мячом
  3. Месси после замены отказался пожать руку Почеттино
  4. Лицо Месси после замены в матче «ПСЖ» и «Лиона». Фото
  5. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед», забив решающий гол на 89-й минуте матча
  6. Валерий Карпин назвал лучшего нападающего России
  7. Почеттино объяснил замену Месси в матче с «Лионом»
  8. «Ювентус» на своём поле сыграл вничью с «Миланом» и остался в зоне вылета
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