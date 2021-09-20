Мауро Икарди опубликовал пост после победного гола за «ПСЖ» в матче с «Лионом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди опубликовал пост после победы команды в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.
Икарди в «Инстаграме» опубликовал фотографии с матча, добавив смайлики в виде красного и синего сердца.
Икарди в этой встрече забил победный гол в дополнительное время с передачи Килиана Мбаппе.
Напомним, по ходу матча Почеттино заменил Лионеля Месси на 76-й минуте. Уходя с поля, аргентинец был недоволен заменой и не пожал руку главному тренеру. В этой встрече Месси не отметился результативными действиями, однако попал в крестовину ворот «Лиона» со штрафного.
«ПСЖ» набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с 8 набранными очками располагается на девятом месте. Действующим победителем чемпионата является «Лилль».
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