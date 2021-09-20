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Курт Зума отреагировал на момент с незабитым Ноублом пенальти в концовке матча с «МЮ»

Курт Зума отреагировал на момент с незабитым Ноублом пенальти в концовке матча с «МЮ»
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Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума прокомментировал эпизод, случившийся в концовке матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2). «Молотобойцы» получили право на пенальти в добавленное ко второму тайму время. К «точке» подошёл только вышедший на замену полузащитник Марк Ноубл. Его удар отразил Давид де Хеа.

«Нам очень жаль Марка. Мы знаем, что в другой день он точно забьёт. Это футбол. Он достаточно опытный футболист, чтобы исполнять пенальти. В следующий раз Марк его реализует», — приводит слова Зума официальный сайт клуба.

После пяти туров «Вест Хэм» располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ с 8 очками. В шестом туре подопечные Дэвида Мойеса сыграют с «Лидс Юнайтед». Матч состоится 25 сентября.

Видео момента с пенальти

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