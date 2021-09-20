«Хорошее настроение — лучшее лекарство». Пеле поделился фото из больницы

Трёхкратный чемпион мира, легендарный бразильский нападающий Пеле опубликовал фото из больницы и рассказал о ходе восстановления после операции.

«Как видите, я молочу кулаками воздух, празднуя каждый новый день. Хорошее настроение — лучшее лекарство, и у меня его предостаточно. Иначе и быть не могло. Я получил столько любви, что моё сердце переполняет благодарность. Спасибо замечательному персоналу больницы Альберта Эйнштейна!» — написал Пеле на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Пеле в «Инстаграме».

Ранее Пеле сообщил, что перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Однако 17 сентября бразильца вновь поместили в отделение интенсивной терапии.