«Рубин» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 20 сентября, состоится матч «Рубин» — «Зенит». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистентами будут Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Роман Сафьян из Москвы.
«Зенит» набрал 17 очков в семи турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. В свою очередь «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
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