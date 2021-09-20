Уле-Гуннар Сульшер: шансы «Манчестер Юнайтед» на титул? Да я чуть не потерял работу!

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на вопрос журналиста, попросившего оценить шансы клуба на титул в английской Премьер-лиге. В 5-м туре манкунианцы на выезде обыграли «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). В турнирной таблице «красные дьяволы» занимают третье место. На минувшей неделе «Манчестер Юнайтед» проиграл в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов швейцарскому «Янг Бойз» (1:2).

«Наши шансы на титул? Сейчас вы моего ответа на этот вопрос не получите. Прошло всего пять матчей. Я чуть не потерял работу накануне этого матча! Так происходит, когда работаешь в «Манчестер Юнайтед».

В матче с «Вест Хэмом» мы заслужили три очка. Играть здесь всегда сложно. Надеюсь, эти три очка сыграют свою роль. Что касается борьбы за титул, то оценим ситуацию, когда наступят апрель и май», — приводит слова Сульшера Goal.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

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