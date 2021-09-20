Сегодня, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Дерби пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
«Спартак» набрал 10 очков в семи турах. Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА также набрал 10 очков. Но по дополнительным показателям армейцы уступают сопернику, поэтому они занимают 9-е место в турнирной таблице.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: доработает ли в «Спартаке» Руй Витория до следующей встречи с ЦСКА?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Напомним, Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Контракт португальского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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