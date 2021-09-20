Реакция Месси на победный гол Икарди в матче ПСЖ — «Лион». Фото

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси провёл на поле 76 минут, его заменил Ашраф Хакими. Аргентинец был недоволен заменой и отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. В компенсированное время встречи другой аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди забил гол и помог парижанам одержать победу. Скамейка ПСЖ поднялась и стала праздновать гол Икарди, вскидывая руки и активно аплодируя футболисту, однако Месси остался равнодушен к произошедшему. Лионель встал с места, посмотрел на поле и сдержанно похлопал.
ПСЖ набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с 8 набранными очками располагается на девятом месте.
- 20 сентября 2021
-
11:54
-
11:52
-
11:47
-
11:41
-
11:40
-
11:29
-
11:28
-
11:18
-
11:06
-
10:53
-
10:40
-
10:39
-
10:36
-
10:32
-
10:30
-
10:12
-
10:04
-
09:46
-
09:34
-
09:24
-
09:15
-
08:47
-
08:30
-
07:44
-
07:17
-
07:01
-
06:40
-
06:19
-
06:02
-
05:38
-
04:34
-
04:19
-
03:57
-
03:38
-
03:17