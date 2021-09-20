Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реакция Месси на победный гол Икарди в матче ПСЖ — «Лион». Фото

Реакция Месси на победный гол Икарди в матче ПСЖ — «Лион». Фото
Комментарии

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси провёл на поле 76 минут, его заменил Ашраф Хакими. Аргентинец был недоволен заменой и отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. В компенсированное время встречи другой аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди забил гол и помог парижанам одержать победу. Скамейка ПСЖ поднялась и стала праздновать гол Икарди, вскидывая руки и активно аплодируя футболисту, однако Месси остался равнодушен к произошедшему. Лионель встал с места, посмотрел на поле и сдержанно похлопал.

ПСЖ набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с 8 набранными очками располагается на девятом месте.

Новость по теме
Появилось фото реакции Паредеса на замену Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021