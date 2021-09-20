Алекс Крал поддержал «Спартак» в преддверии дерби с ЦСКА
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Алекс Крал, перешедший в лондонский клуб из «Спартака», поддержал московскую команду в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Дерби! Вперёд, «Спартак»!» — написал Крал на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Крал перешёл в «Вест Хэм» из «Спартака» в рамках договора аренды на сезон. Алекс в «Вест Хэме» присоединился к своим соотечественникам и бывшим товарищам по пражской «Славии» Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу.
Матч 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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