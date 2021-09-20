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ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Даже мёртвые должны вставать и играть». Быстров — о матче ЦСКА — «Спартак»

«Даже мёртвые должны вставать и играть». Быстров — о матче ЦСКА — «Спартак»
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Бывший игрок московского «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Шансы равны. Не стоит смотреть, как команды играли до этого. Каждое отдельное дерби — это своя история. Даже мёртвые должны вставать и играть. Всё-таки это дерби. К ним ребята относятся совершенно по-другому, нежели к обычному рядовому матчу», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, матч 8-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

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