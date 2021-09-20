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Сборная России выразила соболезнования в связи со стрельбой в Пермском университете

Сборная России выразила соболезнования в связи со стрельбой в Пермском университете
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Пресс-служба сборной России выразила соболезнования в связи со стрельбой в Пермском государственном университете.

«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в сообщении пресс-службы российской национальной команды.

Сегодня, 20 сентября, 18-летний мужчина прошёл на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу. Студенты пытались спастись от нападавшего, прыгая из окон второго этажа. Позже стрелок был ранен и скончался по дороге в больницу. По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибло восемь человек, 19 пострадали. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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