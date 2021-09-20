Бастиан Швайнштайгер: на Роналду был чистый пенальти после подката Зума

Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер поделился впечатлениями от матча манкунианцев с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в 5-м туре английской Премьер-лиги.
«Вау! „Вест Хэм“ — »Манчестер Юнайтед". Спасибо за последние 10 минут. Вы скрасили мой вечер! Очень увлекательно! Кстати… Чистый пенальти на Криштиану Роналду после подката Курта Зума", — написал Швайнштайгер в своём «твиттере».
Видео с падениями Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»
Победу «Манчестер Юнайтед» принёс Джесси Лингард, забивший на 89-й минуте. В добавленное ко второму тайму время «молотобойцы» получили право на пенальти, но Марк Ноубл не сумел переиграть Давида де Хеа. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третье место, «Вест Хэм» — восьмое.
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