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Мошенница обманула Криштиану Роналду на € 288 тысяч

Мошенница обманула Криштиану Роналду на € 288 тысяч
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Мошенница в течение трёх лет обманывала форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Ущерб суммарно составил € 288 000, утверждает AS со ссылкой на португальскую газету Jornal de Noticias. По данным источника, некая 53-летняя женщина-турагент взяла с Роналду деньги за 200 путешествий, которые футболист не совершал.

Криштиану передал агенту данные банковской карты и прочих документов, чем и воспользовался мошенник. При этом нечистая на руку турагент также могла обмануть ещё нескольких португальских футболистов, включая Нани, Мануэля Фернандеша и агента Жорже Мендеша.

Её признали виновной в преступлениях в 2017 году. Она уже в течение четырёх лет находится под стражей и возвращает пострадавшим деньги. Издание не сообщает, какую сумму ежемесячно переводит пострадавшим мошенница.

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