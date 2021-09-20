Аршавин: хотелось бы, чтобы в матче ЦСКА — «Спартак» была ничья. Это выгодно «Зениту»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

«Хотелось бы, чтобы ничья была. Это выгодно «Зениту». Хотя пока эти команды находятся далековато. Сейчас непонятно: и ЦСКА, и «Спартак» могут выдать хороший матч, могут провалить. Поэтому, как сложится», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».



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