Карпин — о запрете пива в сборной России: давайте водки им дадим

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал своё решение запретить футболистам национальной команды употреблять пиво после матчей.



«Конечно, я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Ну, давайте водки им дадим ещё, чтобы ещё больше расслабились. В Европе тренеры допускают подобное? Вопрос к ним. Я против этого. Особенно когда игры через два дня на третий. Если бы мы, например, играли 1-го числа, а затем 7-го, то может быть», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале «Вышли!»



Напомним, летом Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца 2021 года. В шести матчах отбора ЧМ-2022 россияне набрали 13 очков, благодаря чему занимают второе место в турнирной таблице группы Н. В сентябре 2021 года российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0), победила национальную команду Кипра (2:0) и переиграла Мальту (2:0).

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