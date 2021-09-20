ЦСКА — «Спартак»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 20 сентября, в Москве состоится столичное дерби. ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». В прямом эфире матч будет показывать телеканал «Матч ТВ».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.

«Спартак» набрал 10 очков в семи турах. Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА также набрал 10 очков. Но по дополнительным показателям армейцы уступают сопернику, поэтому они занимают 9-е место в турнирной таблице.