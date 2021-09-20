Матчи 8-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

Матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Локомотив», «Рубин» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак», которые пройдут сегодня, 20 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете.
«Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Сегодня, 20 сентября, 18-летний мужчина прошёл на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу. Студенты пытались спастись от нападавшего, прыгая из окон второго этажа. Позже стрелок был ранен. По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибло восемь человек, 19 пострадали. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
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