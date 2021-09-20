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Эдинсон Кавани не планирует зимой покидать «Манчестер Юнайтед»

Эдинсон Кавани не планирует зимой покидать «Манчестер Юнайтед»
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не планирует уходить из команды во время зимнего трансферного окна, утверждает ESPN. По данным источника, уругвайский форвард готов бороться за место в составе английского клуба. Он не будет покидать команду до истечения контракта летом 2022 года.

Пока Кавани не провёл ни одного матча сезона-2021/2022. При этом конкуренция за место в стартовом составе усилилась после перехода в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Джейдона Санчо. В настоящий момент именно Роналду играет на позиции центрфорварда, которую занимал в прошлом сезоне Кавани.

34-летний уругваец хочет выступать в Европе до чемпионата мира 2022 года в Катаре. После окончания турнира он примет решение о будущем. Сообщалось, что форвардом интересуются аргентинские клубы.

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