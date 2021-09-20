Эдинсон Кавани не планирует зимой покидать «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не планирует уходить из команды во время зимнего трансферного окна, утверждает ESPN. По данным источника, уругвайский форвард готов бороться за место в составе английского клуба. Он не будет покидать команду до истечения контракта летом 2022 года.

Пока Кавани не провёл ни одного матча сезона-2021/2022. При этом конкуренция за место в стартовом составе усилилась после перехода в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Джейдона Санчо. В настоящий момент именно Роналду играет на позиции центрфорварда, которую занимал в прошлом сезоне Кавани.

34-летний уругваец хочет выступать в Европе до чемпионата мира 2022 года в Катаре. После окончания турнира он примет решение о будущем. Сообщалось, что форвардом интересуются аргентинские клубы.