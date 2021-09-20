Анчелотти: надеюсь, «Рома» будет побеждать с Моуринью
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о борьбе за титул в Серии А.
«Я вижу сбалансированную Серию А. У «Ювентуса» есть некоторые проблемы, клуб потерял уверенность, но я считаю, что они оправятся и окажутся среди претендентов на чемпионство. «Интер» тоже может побороться за скудетто, они сохранили структуру прошлого сезона. Что касается „Ромы“, надеюсь, она будет побеждать с Моуринью», — приводит слова Анчелотти Rai Sport.
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