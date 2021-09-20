Мостовой: «Спартак» все хают. А в случае победы над ЦСКА, могут быть выше «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 20 сентября.
«При победе обе команды могут сразу подняться на шестое место, находясь в трёх очках от второго. «Спартак» все хают: всё плохо и ужасно, смотришь на таблицу, в случае победы, красно-белые могут быть выше того же «Краснодара». Ожидаю голов, все игры проходят результативно. Сначала говорили, что наш футбол скучный, но ошибок допускается много, поэтому и голов много.
У «Спартака» вроде бы преимущество впереди, может, в какой-то мере сзади, если не сыграет Фернандес. В середине у ЦСКА поприличней: Зобнин получил травму, Крал уехал. Просматривается ничья, но хотелось бы, чтобы кто-то выиграл.
Что касается тренерского вопроса, то все думают, якобы тренер бог и царь. Березуцкий полгода назад не знал, где он, что и как, сейчас — тренер. Начал не очень, на данный момент вроде бы нормально, выиграет у «Спартака», болельщики будут ликовать. И так очень часто происходит в футболе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 20 сентября 2021
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:17
-
13:12
-
13:02
-
12:39
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:47
-
11:41
-
11:40
-
11:29
-
11:28
-
11:18
-
11:06
-
10:53
-
10:40
-
10:39
-
10:36
-
10:32
-
10:30
-
10:12
-
10:04
-
09:46
-
09:34
-
09:24
-
09:15
-
08:47
-
08:30
-
07:44