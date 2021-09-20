Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Обнародован расширенный состав сборной России на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года, которые пройдут в октябре.
Вратари: Маринато Гильерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк, Андрей Лунёв.
Защитники: Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Алексей Сутормин, Илья Самошников, Игорь Дивеев, Михаил Осипенко, Сергей Терехов, Дмитрий Чистяков, Фёдор Кудряшов.
Полузащитники: Александр Головин, Далер Кузяев, Максим Мухин, Александр Ерохин, Денис Глушаков, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Денис Макаров, Дмитрий Баринов, Антон Зиньковский.
Нападающие: Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Антон Заболотный, Артём Дзюба, Гамид Агаларов.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
- 20 сентября 2021
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