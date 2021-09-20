Криштиану Роналду обратился к английскому форварду, находящемуся в коме

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал обращение к английскому нападающему Дэнни Ходжсону, который находится в состоянии комы в Австралии. На минувшей неделе Ходжсон, выступающий за австралийскую команду «Джундалуп» из пригорода Петра, получил сильный удар сзади по голове на местном вокзале.

«Привет, Дэнни. Я услышал о твоей истории. Надеюсь, ты быстро поправишься. Я приглашаю тебя на одну из наших игр в Манчестер. Поправляйся скорее, мой друг», — сказал Роналду в видеообращении, которое было показано в программе 10 News Perth.

Криштиану отметился голом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).

Видео гола Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

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