Криштиану Роналду обратился к английскому форварду, находящемуся в коме

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал обращение к английскому нападающему Дэнни Ходжсону, который находится в состоянии комы в Австралии. На минувшей неделе Ходжсон, выступающий за австралийскую команду «Джундалуп» из пригорода Петра, получил сильный удар сзади по голове на местном вокзале.
«Привет, Дэнни. Я услышал о твоей истории. Надеюсь, ты быстро поправишься. Я приглашаю тебя на одну из наших игр в Манчестер. Поправляйся скорее, мой друг», — сказал Роналду в видеообращении, которое было показано в программе 10 News Perth.
Криштиану отметился голом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).
Видео гола Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»
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