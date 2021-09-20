Карпин объяснил попадание Дзюбы в расширенный список сборной России на матчи отбора ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал включение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Старт сезона был до первых наших матчей. Тогда Дзюба был не в лучшей форме. Против «Ахмата» выглядел получше. Это расширенный список, а не окончательный. Будет ещё несколько игр. Пока он попал в этот список, а дальше будем посмотреть, как они будут себя показывать.

Это не вызов Артёма Дзюбы в сборную. Это попадание в расширенный список. Как изменить негатив к его вызову? Только голами. Если он вернётся в команду, то схема с капитанами всё равно останется такой, которую команда выбрала с несколькими капитанами. Сможет ли он быть одним из капитанов? Да, в одном из матчей, конечно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.