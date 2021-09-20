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Карпин: Глушаков — ветеран, но это не значит, что ему надо завтра заканчивать

Карпин: Глушаков — ветеран, но это не значит, что ему надо завтра заканчивать
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды и прокомментировал попадание полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расширенный список сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Полевых игроков останется 22–24 игрока, плюс четыре вратаря. 2-3 октября у нас тур. После этого начинаем подготовку в Новогорске, 7-го числа вылетаем в Казань, а 8-го уже играем.

Глушаков — ветеран. Его правильно таковым считают. Уже ветеранский возраст. Но это не значит, что ему надо завтра заканчивать. Он продолжает показывать хороший уровень готовности, плюс подкрепляет это голами. Ну и сказалась потеря Зобнина. Был бы он в порядке, тоже был бы в команде», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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