Карпин: Глушаков — ветеран, но это не значит, что ему надо завтра заканчивать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды и прокомментировал попадание полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расширенный список сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Полевых игроков останется 22–24 игрока, плюс четыре вратаря. 2-3 октября у нас тур. После этого начинаем подготовку в Новогорске, 7-го числа вылетаем в Казань, а 8-го уже играем.
Глушаков — ветеран. Его правильно таковым считают. Уже ветеранский возраст. Но это не значит, что ему надо завтра заканчивать. Он продолжает показывать хороший уровень готовности, плюс подкрепляет это голами. Ну и сказалась потеря Зобнина. Был бы он в порядке, тоже был бы в команде», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 сентября 2021
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:49
-
14:45
-
14:41
-
14:37
-
14:27
-
14:24
-
14:24
-
14:19
-
14:16
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
13:56
-
13:50
-
13:49
-
13:34
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:17
-
13:12
-
13:02
-
12:39
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:47
-
11:41
-
11:40