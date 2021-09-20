Карпин: не заметил, что Смолов плохо переносит роль запасного

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор игроков для расширенного списка национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

«По моему опыту работы со Смоловым не было никаких проблем. Не заметил, что он плохо переносит роль запасного. Он не играл с Хорватией, но в хорошем настроении вышел на игру с Кипром и Мальтой. Какую я могу дать оценку Магкееву, если он вызван в сборную России? Поэтому он в списке, что мы даём ему высокую оценку. Сегодня обсуждали список, проскочила фамилия Алексея Козлова. Я его знаю лучше всех, он у меня был в «Ростове» два года. Но пока мы его не вызываем.

Караваев восстанавливается после травмы. Возможно, в следующих матчах за «Зенит» он уже сыграет. Самошников – такая же ситуация. Поэтому у нас и расширенный список. Мы получаем данные по состоянию игроков. Смысла не вижу запрашивать статистические данные у клубов. У нас есть доктор, который созванивается после каждого тура с клубами. Всё на контроле. У нас есть дефицит крайних защитников. Это мы понимаем.

Писарев на матче ФНЛ? Играли лидеры лиги, присутствовал, посмотрел. Нашёл кого-то? Ну никого же нет в списке, как вы видите», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.