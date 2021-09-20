Лингард объяснил, почему не стал бурно праздновать победный гол в матче с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал свой победный гол в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).
«Болельщики „Вест Хэма“ устроили мне прекрасный приём. Я провёл здесь великолепное время, но в этом матче должен был внести свою лепту. Оборону „Вест Хэма“ всегда сложно взломать, и когда ты получаешь свободное пространство в штрафной, то нужно постараться выполнить удар. Я получил мяч, создал для себя небольшое пространство и знал, что хочу сделать», — цитирует Лингарда официальный сайт „МЮ“.
Джесси также рассказал, почему не стал бурно праздновать свой гол.
«Болельщики „Вест Хэма“ поддержали меня, когда я играл в этой команде в аренде. Они прекрасно меня встретили. Такой реакцией я хотел им отплатить», — сказал Лингард.
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