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Лингард объяснил, почему не стал бурно праздновать победный гол в матче с «Вест Хэмом»

Лингард объяснил, почему не стал бурно праздновать победный гол в матче с «Вест Хэмом»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал свой победный гол в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).

«Болельщики „Вест Хэма“ устроили мне прекрасный приём. Я провёл здесь великолепное время, но в этом матче должен был внести свою лепту. Оборону „Вест Хэма“ всегда сложно взломать, и когда ты получаешь свободное пространство в штрафной, то нужно постараться выполнить удар. Я получил мяч, создал для себя небольшое пространство и знал, что хочу сделать», — цитирует Лингарда официальный сайт „МЮ“.

Джесси также рассказал, почему не стал бурно праздновать свой гол.

«Болельщики „Вест Хэма“ поддержали меня, когда я играл в этой команде в аренде. Они прекрасно меня встретили. Такой реакцией я хотел им отплатить», — сказал Лингард.

Видео победного гола Лингарда

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