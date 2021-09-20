Карпин: созвонился с Глушаковым. Он сказал, что мечтает играть за сборную и готов на всё
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о разговоре с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым, попавшим в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Я созвонился с Глушаковым. Спросил о его желании играть в сборной. Он сказал, что хочет, мечтает и готов на всё», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября подопечные Валерия Карпина будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября россияне сыграют в гостях со Словенией.
Напомним, Глушаков последний раз выступал за российскую национальную команду в марте 2018 года.
Комментарии
- 20 сентября 2021
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:49
-
14:45
-
14:41
-
14:37
-
14:27
-
14:24
-
14:24
-
14:19
-
14:16
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
13:56
-
13:50
-
13:49
-
13:34
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:17
-
13:12
-
13:02
-
12:39
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:47
-
11:41
-
11:40
Партнерский контент