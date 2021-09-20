Карпин: созвонился с Глушаковым. Он сказал, что мечтает играть за сборную и готов на всё

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о разговоре с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым, попавшим в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Я созвонился с Глушаковым. Спросил о его желании играть в сборной. Он сказал, что хочет, мечтает и готов на всё», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября подопечные Валерия Карпина будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября россияне сыграют в гостях со Словенией.

Напомним, Глушаков последний раз выступал за российскую национальную команду в марте 2018 года.