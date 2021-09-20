Червиченко: болельщики довели «Спартак» до паранойи, в дерби не будет ничего интересного

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня, 20 сентября.

«Думаю, что футбол, что погода вряд ли порадуют болельщиков. Играют команды, занимающие восьмое и девятое место, находящиеся в очень плохом функциональном состоянии. «Спартак» — полностью ментально выхолощенная команда, поэтому будет играть на нервах. Болельщики уже довели команду до паранойи, тренер тоже весь замучен нескончаемой критикой со стороны болельщиков, вопросами журналистов: «Вас уволили или уволят в перерыве?» Вся эта ситуация очень нагнетает обстановку.



Армейцы вроде взяли игроков, но в итоге получилось, что снова некому играть. В составе ЦСКА всего три-четыре качественных игрока и пропивающий своё пенсионное удостоверение Дзагоев. Да и тот, когда выходит, незаметен.



В сегодняшнем матче не будет ничего интересного, скорее, будет силовая молотиловка. Дерби утратило свой статус. Если раньше это был ключевой матч, от которого очень многого ждали: от двух встреч решалось, кто займёт первое-второе место, то сейчас дерби не решает практически ничего. Разве что кто-то из этих команд сможет подтянуться к лидирующей группе. Сейчас у нас остались ретроградные эмоции прошлых лет, но на самом деле сегодняшнее дерби — это просто рядовая игра с обострёнными воспоминаниями.



Ничья — это лучший выход для обеих команд, потому что тогда можно будет избежать глобальных истерик. Если «Спартак» проиграет, то я даже не представляю уровень обструкции, который получит тренер и команда. При проигрыше ЦСКА волна критики захлестнёт и Березуцкого, что он подвиснет не меньше, чем Витория», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.