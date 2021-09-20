Гаджиев: ещё несколько туров – надо подтвердить, что Агаларов заслужил вызов в сборную

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал включение форварда «Уфы» Гамида Агаларова в расширенный список сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«Совсем не удивлён, что Агаларова включили в расширенный список сборной России, но очень за него рад. В Махачкале за него взялись как следует, качественно подготовили, а в «Уфе» он сразу стал забивать и прогрессировать. В Гамида очень верил Шамиль Газизов, его инициативой было пригласить в «Уфу» игрока тогда ещё юношеской сборной России.

Молодым не всегда удаётся сразу показывать стабильную и хорошую игру, но в этом сезоне у Агаларова всё получается. Гамид не теряет времени ни в сезоне, ни в паузах на отдых. Он очень трудолюбивый парень, который обладает очень важными для футболиста качествами и умением вовремя реализовать свой момент. Восемь голов в восьми турах — это очень высокий показатель.

Восьми игр мало, чтобы показать себя, но включение Агаларова в расширенный список — это правильный шаг со стороны Карпина. Есть ещё несколько туров, в которых надо подтвердить, что Гамид заслуживает вызова в основной состав сборной России.

Агаларов не должен потерять голову. Отец Гамида, Руслан Агаларов, в прошлом тоже был отличным футболистом, играл за «Анжи». Оградить Гамида от СМИ было инициативой отца, которая исходила именно из того, чтобы мальчик не зазвездился. В семье Агаларова точно есть кому направить его на правильный путь. Некоторые начали критиковать Гамида, что он не даёт интервью, но парню просто надо дать время адаптироваться», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.