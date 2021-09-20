«Урал» — «Локомотив»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.
Запасные: Ландаков, Герасимов, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Пабло, Едвай, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Смолов, Лисакович, Камано.
Запасные: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Иваньков, Магкеев, Бабкин, Петров, Зинович, Керк, Анджорин.
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