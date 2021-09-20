Каррера высказался о предстоящем матче ЦСКА и «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ. «Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 19:30 мск.
«Сегодня будет сложный матч для обеих команд. Победит тот, кто проведёт идеальную игру. Решительность и полная самоотдача — самые важные аспекты. Надеюсь, «Спартак» сможет это сделать и обыграет в дерби ЦСКА. FORZA «Спартак»!» — приводит слова Карреры «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.
«Спартак» набрал 10 очков в семи турах. Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА также набрал 10 очков. Но по дополнительным показателям армейцы уступают сопернику, поэтому они занимают 9-е место в турнирной таблице.
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