Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Заболотный: проделал тяжёлый путь, а возвращение в ЦСКА стало хэппи-эндом

Антон Заболотный: проделал тяжёлый путь, а возвращение в ЦСКА стало хэппи-эндом
Комментарии

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что стремился вернуться в стан армейцев.

«Прошло много времени с тех пор, как я покинул ЦСКА, за эти годы я проделал тяжёлый путь, а возвращение и подписание контракта стало хэппи-эндом. Для меня это новый вызов — теперь уже в статусе игрока основы. Я стремился к этому, желал, мечтал и в конце концов получил возможность играть за свой любимый, родной клуб.

В команде многое поменялось, ЦСКА пережил серьёзную перестройку. Сейчас состав гораздо моложе, все ребята очень перспективные, доказывают, хотят делать результат. Но в свою очередь могу сказать, что результата очень сложно добиться за маленький отрезок времени. Мы работаем не только на сегодняшний день, но и на ближайшие годы — чтобы ЦСКА шёл к намеченным целям, к былому величию. Ставим задачи вернуть те чемпионские сезоны, что были раньше, тот уровень игры, который демонстрировался.

Прямо сейчас хочу обратиться к армейским болельщикам: это не однодневная работа, и даже дело не одного года, поэтому нужно набраться терпения. Мы все терпим, стараемся, каждый день стремимся достичь результата. Даже когда не всё получается, мы не сдаёмся и не сдадимся никогда», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.

Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Антон Заболотный: «Спартак» — команда-раздражитель. Будет нелёгкая игра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021