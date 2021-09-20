Антон Заболотный: проделал тяжёлый путь, а возвращение в ЦСКА стало хэппи-эндом

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что стремился вернуться в стан армейцев.



«Прошло много времени с тех пор, как я покинул ЦСКА, за эти годы я проделал тяжёлый путь, а возвращение и подписание контракта стало хэппи-эндом. Для меня это новый вызов — теперь уже в статусе игрока основы. Я стремился к этому, желал, мечтал и в конце концов получил возможность играть за свой любимый, родной клуб.



В команде многое поменялось, ЦСКА пережил серьёзную перестройку. Сейчас состав гораздо моложе, все ребята очень перспективные, доказывают, хотят делать результат. Но в свою очередь могу сказать, что результата очень сложно добиться за маленький отрезок времени. Мы работаем не только на сегодняшний день, но и на ближайшие годы — чтобы ЦСКА шёл к намеченным целям, к былому величию. Ставим задачи вернуть те чемпионские сезоны, что были раньше, тот уровень игры, который демонстрировался.



Прямо сейчас хочу обратиться к армейским болельщикам: это не однодневная работа, и даже дело не одного года, поэтому нужно набраться терпения. Мы все терпим, стараемся, каждый день стремимся достичь результата. Даже когда не всё получается, мы не сдаёмся и не сдадимся никогда», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.

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