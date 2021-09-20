Видео эффектного гола Холанда собрало почти 2 млн просмотров

Видео очередного гола форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда уже собрало более 1,8 млн просмотров в «твиттере» немецкой Бундеслиги. Норвежский нападающий в матче 5-го тура Бундеслиги с «Унионом» (4:2) оформил дубль. При счёте 3:2 Холанд принял мяч после заброса из глубины поля и красивым ударом перебросил его через вратаря.

Права на видео принадлежат DFB. Видео можно посмотреть в «твиттере» Бундеслиги.

После пяти туров дортмунская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 12 очков. «Унион» (6) идёт восьмым.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.