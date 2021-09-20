«В следующий раз не извиняйся». Патрис Эвра обратился к Джесси Лингарду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра обратился к полузащитнику манкунианцев Джесси Лингарду. На минувшей неделе хавбек совершил ужасную ошибку, которая привела к голу в ворота «МЮ» в конце матча Лиги чемпионов с швейцарским «Янг Бойз» (1:2). После матча Лингард принёс свои извинения. Вчера, 19 сентября, Джесси забил победный гол в игре 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).

«Джесси, окажи мне услугу. В следующий раз не извиняйся. Хейтеры тебя полюбят. Поверь мне, бро», — сказал Эвра на видео, опубликованном в его «инстаграме».

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третье место.

Видео победного гола Лингарда

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