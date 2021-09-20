«В следующий раз не извиняйся». Патрис Эвра обратился к Джесси Лингарду
Поделиться
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра обратился к полузащитнику манкунианцев Джесси Лингарду. На минувшей неделе хавбек совершил ужасную ошибку, которая привела к голу в ворота «МЮ» в конце матча Лиги чемпионов с швейцарским «Янг Бойз» (1:2). После матча Лингард принёс свои извинения. Вчера, 19 сентября, Джесси забил победный гол в игре 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).
«Джесси, окажи мне услугу. В следующий раз не извиняйся. Хейтеры тебя полюбят. Поверь мне, бро», — сказал Эвра на видео, опубликованном в его «инстаграме».
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третье место.
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Комментарии
- 20 сентября 2021
-
16:30
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:32
-
15:30
-
15:28
-
15:18
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:49
-
14:45
-
14:41
-
14:37
-
14:27
-
14:24
-
14:24
-
14:19
-
14:16
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
13:56
-
13:50
-
13:49
-
13:34
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:17
Партнерский контент