Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: что в сборной делают Сафонов и Лунёв? Невызов Максименко вызывает недоумение

Червиченко: что в сборной делают Сафонов и Лунёв? Невызов Максименко вызывает недоумение
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выбор вратарей для расширенного списка сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Невызов Максименко вызывает полнейшее недоумение. Я не понимаю, что в сборной делают Сафонов и Лунёв? Предполагаю, что Кафанов хочет попробовать всех. Как там обычно говорят при определённых обстоятельствах: а можно всех посмотреть?

Двойка лучших вратарей сейчас абсолютно понятна – Гильерме и Максименко. Может быть, рядом Крицюк и Дюпин, который тоже очень хорош. Но, как я уже сказал, скорее всего, хотят посмотреть на всех. Не знаю, чем уж так грешен Максименко, что его не вызвали в сборную России на ближайшие матчи. Если бы не Александр, «Спартак» бы располагался в таблице ещё ниже, чем сейчас», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Новость по теме
Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021