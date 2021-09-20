Червиченко: что в сборной делают Сафонов и Лунёв? Невызов Максименко вызывает недоумение

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выбор вратарей для расширенного списка сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Невызов Максименко вызывает полнейшее недоумение. Я не понимаю, что в сборной делают Сафонов и Лунёв? Предполагаю, что Кафанов хочет попробовать всех. Как там обычно говорят при определённых обстоятельствах: а можно всех посмотреть?
Двойка лучших вратарей сейчас абсолютно понятна – Гильерме и Максименко. Может быть, рядом Крицюк и Дюпин, который тоже очень хорош. Но, как я уже сказал, скорее всего, хотят посмотреть на всех. Не знаю, чем уж так грешен Максименко, что его не вызвали в сборную России на ближайшие матчи. Если бы не Александр, «Спартак» бы располагался в таблице ещё ниже, чем сейчас», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 20 сентября 2021
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