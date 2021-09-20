Сын Бекхэма дебютировал за дубль «Интер Майами»

19-летний полузащитник Ромео Бекхэм, сын легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма, провёл первый матч за «Форт Лодердейл». Это резервная команда клуба МЛС «Интер Майами», совладельцем которого является Бекхэм.

Ромео вышел в стартовом составе на матч с ФК «Тормента». Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Форт Лодердейл» выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе чемпионата США. Бекхэм-младший провёл на поле 79 минут, его заменили при счёте 2:1 в пользу его команды. Матч он начал справа в полузащите, на этой же позиции играл его отец.

Но матч сложился для Бекхэма не слишком удачно, он лишь 19 раз встретился с мячом и не отметился результативными действиями. Любопытно, что в старте также вышел Харви Невилл, сын бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Невилла. В настоящее время Фил является главным тренером «Интера Майами».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Бекхэма.