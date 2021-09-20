Кафанов: своей игрой в Португалии Крицюк заслужил вызов в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал включение в расширенный список национальной команды голкипера «Зенита» Станислава Крицюка.

«Крицюк был кандидатом ещё на первый сбор. Я смотрел все его матчи в Португалии. Именно игрой в Португалии он заслужил сегодняшний вызов. Сейчас он подтверждает свой уровень. Смущает только то, что сменил три клуба за достаточно короткий срок. Вопрос, как пройдёт его адаптация в «Зените», но пока у него все идёт неплохо», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 сентября сыграют в гостях со Словенией.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.

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