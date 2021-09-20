30-летний колумбийский атакующий полузащитник английского «Эвертона» Хамес Родригес ведёт переговоры с клубом из Катара, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Переговоры с неназванным клубом находятся на продвинутой стадии.

11 сентября Хамес вернулся в расположение команды после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир». Ранее турецкий журналист Яджиз Сабункуглу сообщал, что Родригес привлёк внимание турецкого клуба.



Родригес не сыграл ни минуты за «Эвертон» в текущем сезоне АПЛ. Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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