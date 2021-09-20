Калиниченко: матч с ЦСКА может стать для Витории последним в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался по поводу дальнейшей судьбы нынешнего наставника красно-белых Руя Витории в преддверии дерби с ЦСКА.
«Возможно, матч с ЦСКА окажется последним для Витории в «Спартаке». Статистику можно исправить, если будут какие-то изменения в команде и в клубе. Пока я надеюсь, что мы просто должны выиграть какую-то игру по теории вероятности.
Практически с момента своего прихода в клуб Витория оказался заложником ситуации. Он пытается что-то делать, но подспудно ждёт, когда его уволят», — цитирует Калиниченко «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 20 сентября, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
- 20 сентября 2021
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