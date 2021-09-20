Кофрие и Литвинов — в стартовом составе «Спартака» на матч с ЦСКА

Сегодня, 20 сентября, состоится столичное дерби ЦСКА – «Спартак». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» объявил состав на матч. С первых минут на поле появится новичок команды Максимилиано Кофрие — это его первое появление в стартовом составе с момента перехода в стан красно-белых.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Литвинов, Айртон, Промес, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Ещенко, Денисов, Ломовицкий, Игнатов, Бакаев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.

«Спартак» набрал 10 очков в семи турах. Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА также набрал 10 очков. Но по дополнительным показателям армейцы уступают сопернику, поэтому они занимают 9-е место в турнирной таблице.