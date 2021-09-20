Марио Фернандес — в стартовом составе ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Сегодня, 20 сентября, состоится столичное дерби ЦСКА – «Спартак». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА объявил стартовый состав на матч. С первых минут на поле выйдет Марио Фернандес, который восстановился после травмы.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Бийол, Фернандес, Набабкин, Обляков, Дзагоев, Эджуке, Заболотный, Чалов.
Запасные: Боков, Тороп, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Яковлев, Каптилович, Багринцев, Бохинен.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.
«Спартак» набрал 10 очков в семи турах. Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА также набрал 10 очков. Но по дополнительным показателям армейцы уступают сопернику, поэтому они занимают 9-е место в турнирной таблице.
- 20 сентября 2021
-
19:30
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
18:56
-
18:46
-
18:38
-
18:29
-
18:29
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
17:57
-
17:57
-
17:54
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:20
-
17:12
-
16:56
-
16:49
-
16:48
-
16:30
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:56
-
15:47