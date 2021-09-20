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Названа причина замены Месси в матче с «Лионом»

Названа причина замены Месси в матче с «Лионом»
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Замена форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на 76-й минуте матча с «Лионом» была продиктована физическим состоянием игрока, сообщает L'Equipe.

Футболист получил ушиб выше колена во время игры. В понедельник, 20 сентября, Месси был под наблюдением врачей.

Напомним, Лионель Месси после замены отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино.

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

На 54-й минуте первый гол забил Лукас Пакета. Карл Токо Экамби получил мяч на левом фланге, сместился оттуда в штрафную и выполнил передачу на Пакету, которому удался прекрасный удар в правый нижний угол ворот. На 66-й минуте Неймар сравнял счёт, реализовав пенальти.

Лионель Месси провёл на поле 76 минут, его заменил Ашраф Хакими. Аргентинец не отметился результативными действиями, однако попал в крестовину ворот «Лиона» со штрафного. В добавленное время победный гол забил Мауро Икарди с передачи Килиана Мбаппе.

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