Тухель рассказал, почему Менди не сыграл в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, почему вратарь команды Эдуард Менди пропустил матч 5-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).
«Менди получил удар на последних минутах игры с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Он был очень болезненным, Эдуард не чувствовал себя на 100 процентов комфортно, когда ему нужно было вытягиваться в прыжке или приземляться на газон. Также он испытывал дискомфорт в борьбе за мяч на угловых.
Поэтому мы решили выпустить в стартовом составе Кепу. Я счастлив за него. Он сыграл важную роль в игре и не пропустил. Кепа заслужил это, и я счастлив, что он смог это сделать», — цитирует Тухеля Sky Sports.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Менди провёл четыре матча и пропустил один гол.
Напомним, матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» завершился победой хозяев со счётом 1:0.
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