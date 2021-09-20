«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом»
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Сегодня, 20 сентября, «Урал» принимал московский «Локомотив». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.
На протяжении всего матча «Локомотив» играл первым номером и имел преимущество, но материализовать его в забитые мячи не сумел. Оборона «Урала» выстояла под натиском железнодорожников. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.
Таким образом, «Урал» набрал три очка в восьми турах. Екатеринбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, не одержав ни одной победы в сезоне. «Локомотив» набрал 16 очков и занимает третье место в таблице чемпионата России.
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