Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рискует пропустить месяц из-за травмы, которую он получил в матче 5-го тура испанской Примеры с «Валенсией», сообщает Marca.
Карвахаль прошёл медицинское обследование, чтобы определить степень серьёзности травмы, но по просьбе игрока клуб не будет сообщать подробности заключения врачей.
По данным источника, Карвахаль выбыл на месяц из-за травмы. После матча с «Валенсией» главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассказал, что защитник испытывает дискомфорт в икре.
Напомним, испанский защитник был заменён на 26-й минуте матча с «Валенсией». Встреча «Валенсия» — «Реал Мадрид» завершилась победой гостей со счётом 2:1.
После пяти туров в испанской Примере мадридский «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. В шестом туре «сливочные» примут дома «Мальорку». Встреча состоится 22 сентября.
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