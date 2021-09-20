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Клаудиньо забил дебютный гол за «Зенит»

Клаудиньо забил дебютный гол за «Зенит»
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Полузащитник Клаудиньо забил дебютный гол за «Зенит», отличившись в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином».

На 29-й минуте встречи Малком скинул мяч в штрафной на Клаудиньо, который вколотил его в сетку метров с одиннадцати. Бразилец впервые отличился за пять матчей в составе петербургской команды.

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Центральный» в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Роман Сафьян из Москвы.

«Зенит» набрал 17 очков в семи турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. В свою очередь «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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